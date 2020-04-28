Jandarma ve Sahil Güvenlik Kimlik Kartı Yönetmeliği'nde değişiklik - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Kurum Kimlik Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, kurum kimlik kartlarının geçici olarak geri alınmasına ilişkin düzenlemede değişiklik yapıldı. Buna göre, meslekten veya memuriyetten çıkarma cezalarını gerektiren veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "memurluğa giriş" şartlarını düzenleyen ilgili maddesinde belirtilen suçlardan dolayı hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilen personelin de kimlik kartları geçici olarak geri alınacak.

Hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilen veya belirtilen suçlardan tutuklu, hükümlü bulunan personelin emekli olması durumunda emekli kimlik kartı, istifa etmesi durumunda sosyal tesislere günübirlik giriş kartı verilmeyecek. Ancak, bu personele suçsuz bulunduklarını belgeledikleri takdirde, hak sahipliği esasına göre emekli kimlik kartı veya günübirlik giriş kartı verilebilecek.