Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına Personel Alımı

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Şüpheli Kadından 1 Yıl Sonra Gelen Yasak Aşk İtirafı: Eşim, Dayısıyla İlişkim Olduğunu Öğrenince Öldürdü

İtirafçı Bir Bir Anlattı: Adnan Oktar Gülen'i Kahtani Olarak Görüyordu