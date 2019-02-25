Son Dakika Haberleri: Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına Personel Alımı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına Personel Alımı

43 dakika önce

Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarının muvazzaf ve sözleşmeli astsubay ihtiyacını karşılamak üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine öğrenci alımı için ön başvurular başladı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına Personel Alımı, System.String[]
Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarının muvazzaf ve sözleşmeli astsubay ihtiyacını karşılamak üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine öğrenci alımı için ön başvurular başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığının erkek ve kadın muvazzaf sözleşmeli astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erkek ve kadın sözleşmeli astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla ön başvurular 13 Mart'a kadar internet üzerinden yapılabilecek.

Ön başvurular sadece "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi" üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, TC kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Adayların başvuru kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun veya kayıt tarihi olarak belirlenen 26 Ağustos 2019'a kadar mezun olabilecek durumda olmaları isteniliyor.

Lisans veya ön lisans mezunu adayların 27 yaşını, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanların ise 32 yaşını bitirmemiş olmaları gerekiyor.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazananların listesi ile sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "www.jandarma.gov.tr", "www.sahilguvenlik.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" internet adreslerinden ilan edilecek.

Başvuru süresi, 13 Mart Çarşamba günü saat 23.59'da sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:38 Kaynak: AA

Jandarma, Güncel
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