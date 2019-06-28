Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına 220 erkek öğrenci alınacak
1 saat önce
Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarının muvazzaf subay ihtiyacının karşılanması amacıyla 220 erkek öğrenci alımı yapılacak.
Jandarma
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:08
ve Sahil Güvenlik komutanlıklarının muvazzaf subay ihtiyacının karşılanması amacıyla 220 erkek öğrenci alımı yapılacak.
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