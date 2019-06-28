Son Dakika Haberleri: Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına 220 erkek öğrenci alınacak
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Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına 220 erkek öğrenci alınacak

1 saat önce

Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarının muvazzaf subay ihtiyacının karşılanması amacıyla 220 erkek öğrenci alımı yapılacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına 220 erkek öğrenci alınacak, System.String[]
Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarının muvazzaf subay ihtiyacının karşılanması amacıyla 220 erkek öğrenci alımı yapılacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:08 
Jandarma, Ekonomi
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