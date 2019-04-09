Son Dakika Haberleri: Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına Subay Alımı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına Subay Alımı

54 dakika önce

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına muvazzaf ve sözleşmeli subay alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına Subay Alımı, System.String[]
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına muvazzaf ve sözleşmeli subay alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erkek/kadın sözleşmeli subay ihtiyacını karşılamak amacıyla ön başvurular 9-29 Nisan tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

Alım yapılacak muvazzaf ve sözleşmeli branşları ile diğer şartlar www.jandarma.gov.tr, www.sg.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr adreslerinde yer alan "2019 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu" ile "2019 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu"nda yer alacak.

Ön başvurular sadece "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.

Sisteme e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılabilecek. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresinden ilan edilecek.

Bugün başlayan başvurular, 29 Nisan günü saat 16: 59'da sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:36 Kaynak: AA

Jandarma, Güncel
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