Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına subay alımı - Son Dakika
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına subay alımı

1 saat önce

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına muvazzaf ve sözleşmeli subay alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına subay alımı, System.String[]

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına muvazzaf ve sözleşmeli subay alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erkek ve kadın sözleşmeli subay ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurular 16-31 Ocak tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

Alım yapılacak muvazzaf ve sözleşmeli branşları ile diğer şartlar www.jandarma.gov.tr, www.sg.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr adreslerinde yer alan "2020 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu" ile "2020 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu"nda yer alacak.


Başvurular sadece "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.

Sisteme e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılabilecek. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresinden ilan edilecek.


Başvuru süresi, 31 Ocak Cuma günü saat 16.00'da sona erecek.

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:40 Kaynak: AA
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