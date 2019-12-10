Son Dakika Haberleri: Jandarma ve sahil güvenlik ölüme yolculuğa 'dur' dedi
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Jandarma ve sahil güvenlik ölüme yolculuğa 'dur' dedi

6 saat önce

İzmir'in Urla ilçesinde jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, yurt dışına yasa dışı yollarla çıkma hazırlığında olan 38 yabancı uyruklu şahıs yakaladı.

Jandarma ve sahil güvenlik ölüme yolculuğa 'dur' dedi, System.String[]

İzmir'in Urla ilçesinde jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, yurt dışına yasa dışı yollarla çıkma hazırlığında olan 38 yabancı uyruklu şahıs yakaladı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yağcılar Mahallesi Çamur koyu mevkisinde bir grup yabancı uyruklu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Daha sonra sahil güvenlik ekipleri ile jandarma tarafından, ormanlık alana gizlenmiş 35 Afganistan ve 3 Kongo vatandaşı olmak üzere toplam 38 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.


Yakalanan düzensiz göçmenler yapılan işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Jandarma, İzmir, Urla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:25 Kaynak: İHA
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