Son Dakika Haberleri: Jandarma ve trafik polislerinden droneli denetim
Son Dakika Güncel Haber

Jandarma ve trafik polislerinden droneli denetim

32 dakika önce

Erzurum'un Çat ilçesinde Jandarma trafik ve Trafik polisleri tarafından bayram tedbirleri kapsamında drone ile trafik uygulaması yapıldı.

Jandarma ve trafik polislerinden droneli denetim, System.String[]
Erzurum'un Çat ilçesinde Jandarma trafik ve Trafik polisleri tarafından bayram tedbirleri kapsamında drone ile trafik uygulaması yapıldı.

2019 kurban bayramı sebebi ile kazaların azaltılması amacıyla İçişleri Bakanlığının çocuklara yönelik "Hayatı Korumak İçin Kemerin Ses Getirsin" kampanyası hakkında sürücülere ve çocuklara emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirme yapılıp broşürler dağıtıldı.

Ekipler tarafından Emniyet kemeri takmayan sürücülere kısa bir mola verdirilerek emniyet kemerinin önemini anlatan videolar izletildi. - ERZURUM
Jandarma, Erzurum, Çat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuyudan petrol çalarken suçüstü yakalandı
1 buçuk tonluk 'Dadaş boğa' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor Tanzanya'da yakıt tankeri patladı: 57 kişi hayatını kaybetti Devlet Bahçeli'den bayram mesajı: Birbirimize sırt çevirmek tarihi bir yanlıştır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 12:03:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma ve trafik polislerinden droneli denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]