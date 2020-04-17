Jandarma ve zabıta çocukların isteklerini gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma ve zabıta çocukların isteklerini gerçekleştirdi - Son Dakika

Jandarma ve zabıta çocukların isteklerini gerçekleştirdi

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta jandarma ve zabıta ekipleri evlerinden çıkamayan çocukların isteklerini gerçekleştirerek onları mutlu etti.

Kahramanmaraş'ta jandarma ve zabıta ekipleri evlerinden çıkamayan çocukların isteklerini gerçekleştirerek onları mutlu etti.

Merkez Dulkadiroğlu ilesine bağlı Güneşevler Mahallesi'nde yaşayan Mustafa ve Yasemin Borçalan çiftinin 8 yaşındaki kızı Elif Su, jandarmayı arayarak onları çok sevdiğini, büyüyünce jandarma olmak istediğini belirterek doğum gününe davet etti.

Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığını ekipleri de pastayla gittikleri evin kapısından çocuğun doğum gününü kutladı.

Giydiği üniformayla pastadaki mumları söndüren Elif Su, jandarma ekibine teşekkür etti.

Çocuğun tatlı ve dondurma isteği yerine getirildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de Balıkesir'de ikamet eden 10 yaşındaki Azra Deniz'in isteği üzerine, Andırın ilçesinde yaşayan nine ve dedesine dondurma ve tatlı götürdü.

Dede Osman Deniz, 65 yaş üzerinde oldukları için sokağa çıkamadıklarını ifade ederek torununun kendilerine yaptığı sürprize katkı sağlayan zabıta ekibine teşekkür etti.

Jandarma ve zabıta çocukların isteklerini gerçekleştirdi

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Jandarma, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 04:39 Kaynak: AA

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