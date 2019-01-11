Son Dakika Haberleri: Jandarma Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktı

Jandarma Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktı

40 dakika önce

Van Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü'ndeki adalarda kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Jandarma Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktı, System.String[]
Van Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü'ndeki adalarda kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Van Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kar ve dondurucu soğukta yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ekipler, Van Gölü'ndeki Akdamar ve Kuzu adalarında yaşayan hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Bu çalışmanın kış boyunca süreceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:14 Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Van Gölü, Van, Jandarma, Güncel
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