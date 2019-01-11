Jandarma Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktı

Van Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü'ndeki adalarda kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Van Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü'ndeki adalarda kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.



Van Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kar ve dondurucu soğukta yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için çalışma başlatıldı.



Bu kapsamda ekipler, Van Gölü'ndeki Akdamar ve Kuzu adalarında yaşayan hayvanlar için doğaya yem bıraktı.



Bu çalışmanın kış boyunca süreceği bildirildi.

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