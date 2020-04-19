Jandarma yaban ördeklerini unutmadı - Son Dakika

Jandarma yaban ördeklerini unutmadı

BURSA - Bursa'da jandarma ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı hafta sonunda Uluabat gölü kenarındaki binlerce yaban ördeğini unutmadı. Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığına bağlı ekipler Eski Karaağaç Mahallesinde göl kıyısına gelen ördeklere yem verdi.

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs Türkiye'de de etkisini devam ettirirken, Sağlık ve İçişleri Bakanlığı'nın aldığı virüs tedbirlerine harfiyen uyan milyonlarca Bursalı da hafta sonu evlerinde kalarak kendi izolasyonlarını kendileri uyguluyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eski Karaağaç Mahallesinde de vatandaşların koyduğu yemlerle karınlarını doyurmaya alışan yaban ördekleri yem bulabilmek için sahil kenarından ayrılmıyor. Yaban ördeklerini unutmayan Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığına bağlı ekipler araçlarla getirdikleri yemleri bölgeye bırakıp göldeki yaban hayvanlarının aç kalmasını önledi.