Jandarma yalnız bırakmıyor - Son Dakika

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Vefa Sosyal Destek Grupları ikametten ayrılma kısıtlaması olan vatandaşları yalnız bırakmıyor.



İnsan hayatı açısından son derece tehlikeli korona virüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge ile Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı il genelinde sorumluluk bölgeleri 10 ilçe 258 mahallede yaşayan vatandaşların isteklerini yerine getirmeyi sürdürüyor. Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlara yönelik kontroller gerçekleştiren Jandarma ekipleri, tedbirler konusunda bilgilendirdi. Ekipler, maske ve eldiven kullandığı çalışmalarda, dışarıya çıkamayan vatandaşların da ihtiyaçlarını temin ederek, kendilerine teslim etti. - KOCAELİ