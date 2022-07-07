Jandarma yangınlara karşı ormanı dron ile denetliyor - Son Dakika
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Jandarma yangınlara karşı ormanı dron ile denetliyor

07.07.2022 16:18
Jandarma yangınlara karşı ormanı dron ile denetliyor

Aksaray'da havaların ısınması nedeniyle ormanlık alanlarda artan araç ve insan yoğunluğuna karşı meydana gelebilecek yangınlara karşı jandarma ekipleri dron ile denetimler yapıyor.

Aksaray'da havaların ısınması nedeniyle ormanlık alanlarda artan araç ve insan yoğunluğuna karşı meydana gelebilecek yangınlara karşı jandarma ekipleri dron ile denetimler yapıyor.

Hava sıcaklıklarının 35 dereceye kadar ulaştığı Aksaray'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları birçok denetimin yanı sıra orman yangınlarına karşı da çeşitli tedbirler aldı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ormanlık alanlarda araç ve insan yoğunluğu artarken, kent genelinde bulunan tüm ormanlık alanlarda jandarma ekipleri görev alıyor. Dürbünlerle geniş bölgelerde denetim yapan jandarma ekiplerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de katılıyor. Aksaray genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan bölgelerde orman yangınları ile mücadele konusunda dron, dürbün gibi cihazlarla donatılmış motorlu ve yaya devriyelerle kontrol ve denetimler aralıksız sürüyor.

Konuyla ilgili bilgiler veren Orman İşletme Müdürlüğü Denetim Memuru Fevzi Altuntaş, "Aksaray'ın Hasan Dağı tepe noktasındayız. Orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde jandarma ekiplerimizle birlikte denetim yapıyoruz. Aksaray'ımızda üzücü bir olay yaşanmaması için gece gündüz jandarmamızla birlikte çalışıyoruz. Jandarmamızla birlikte dron ile denetim yapıyoruz" dedi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada "Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca, çevre ve doğal hayatın korunmasına yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam edilecektir" denildi. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

Jandarma, Tragger, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma yangınlara karşı ormanı dron ile denetliyor - Son Dakika

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