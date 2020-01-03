Son Dakika › Güncel › Jandarma yaralanan köpeğin tedavisini sağladı - Son Dakika
Jandarma yaralanan köpeğin tedavisini sağladı
6 saat önce
Bartın'da bir aracın çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen köpeği gören jandarma ekibi veterinere haber verdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:36 Kaynak: DHA
Bartın'da bir aracın çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen köpeği gören jandarma ekibi veterinere haber verdi. Veteriner yaralı köpeği alarak tedavisi için kliniğe götürdü.Bartın- Karabük yolunda devriye görevinde bulunan jandarma ekibi, Çayırköy mevkiinde yol kenarında sekerek yürüyen köpeği görerek durdu. Bacağından kan akan köpeğe bir aracın çarptığını tahmin eden jandarma ekibi köpeğe su verdi. Jandarma daha sonra veterinere durumu bildirdi. Belirtilen yere gelen veteriner, köpeği tedavisi için kliniğe götürdü.
Son Dakika İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor