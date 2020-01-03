Jandarma yaralanan köpeğin tedavisini sağladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma yaralanan köpeğin tedavisini sağladı - Son Dakika

Jandarma yaralanan köpeğin tedavisini sağladı

6 saat önce

Bartın'da bir aracın çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen köpeği gören jandarma ekibi veterinere haber verdi.

Jandarma yaralanan köpeğin tedavisini sağladı, System.String[]

Bartın'da bir aracın çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen köpeği gören jandarma ekibi veterinere haber verdi. Veteriner yaralı köpeği alarak tedavisi için kliniğe götürdü.Bartın- Karabük yolunda devriye görevinde bulunan jandarma ekibi, Çayırköy mevkiinde yol kenarında sekerek yürüyen köpeği görerek durdu. Bacağından kan akan köpeğe bir aracın çarptığını tahmin eden jandarma ekibi köpeğe su verdi. Jandarma daha sonra veterinere durumu bildirdi. Belirtilen yere gelen veteriner, köpeği tedavisi için kliniğe götürdü.


Jandarma, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı
Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor

Son Dakika Haberleri
18:11 Bakırköy'de hastanede bir doktor darp edildi - Son Dakika
18:10 Nakliyeciler eylem yaptı - Son Dakika
18:09 DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika
18:09 Erzurum kahraman ecdadın kardan heykeli - Son Dakika
18:05 Kırşehir Belediyesinde sözleşmeli personel tartışması - Son Dakika
18:01 İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı - Son Dakika
15:13 Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 18:15:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarma yaralanan köpeğin tedavisini sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]