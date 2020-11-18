Jandarma, yaralı karacanın üzerine üşümemesi için montunu örttü - Son Dakika

Jandarma, yaralı karacanın üzerine üşümemesi için montunu örttü

Bartın'da, jandarma ekipleri, köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan karaca yavrusunun üşümemesi için üzerini montla örttü.

Bartın'da, jandarma ekipleri, köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan karaca yavrusunun üşümemesi için üzerini montla örttü. Ulus ilçesinde Küre Dağları Milli Parkı sınırları içindeki Hasanören köyü mevkisinde ormanlık alanda çevredekiler tarafından vatandaşlar yaralı bir karaca yavrusu bulundu. Durumun bildirildiği jandarma ekipleri, köpeklerin saldırısında yaralandığı belirlenen karacayı tarım aracının kasasına koydu, üşümemesi için de üzerini montla örttü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince veterinere götürülen ve burada tedavisi yapılan karaca, daha sonra doğaya salındı.

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