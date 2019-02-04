Son Dakika Haberleri: Jandarma Yaralı Şahin İçin Seferber Oldu

Jandarma Yaralı Şahin İçin Seferber Oldu

1 saat önce

Jandarma yaralı şahin için seferber olduÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde yaralı halde bulunan şahine Jandarma ekipleri sahip çıktı.

Jandarma yaralı şahin için seferber oldu

ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde yaralı halde bulunan şahine Jandarma ekipleri sahip çıktı.
Olay, ilçeye bağlı Akçasu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 156 Jandarma ihbar hattını arayan köylüler arazide yaralı bir şahin bulduklarını belirterek yardım istedi. İhbar üzerine İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri köye gitti. Köylülerden teslim aldıkları yaralı şahini jandarma aracına alan ekipler, talihsiz hayvanın tedavisini yaptırmak üzere ilçeye getirerek veteriner hekime götürdü.
Kanadının kırk olduğu öğrenilen şahinin veteriner hekim tarafından tedavisi yapıldı. Veteriner hekim tarafından yapılan muayenede şahinin ateşli silahla vurulduğu ve kanadının kırık olduğu öğrenildi. Şahinin tedavisini yaptıran jandarma ekipleri daha sonra Orman ve Tarım İl Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:35 Kaynak: İHA

Çorum, İskilip, Jandarma, 3. Sayfa
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