Jandarma yaşam çadırında bilgilendiriyor - Son Dakika

VAN'ın Erciş ilçesinde, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında jandarma tarafından kurulan yaşam tüneli çadırında sürücülere ve yolculara kurallara uyulması konusunda bilgiler veriliyor.

Van İl Jandarma Komutanlığı ile Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Akçagedik jandarma kontrol noktasında Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle yaşam tüneli çadırı kurdu. Çadırda sürücü ve yolculara trafik kuralları, araç kullanırken cep telefonu kullanmanın meydana gelen kazalarda etkileri ve emniyet kemeri kullanımı konularında videolar izletilerek ilgili broşürler dağıtıldı. Ayrıca Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında vatandaşlara 14 kural hakkında bilgiler verilip sosyal izolasyona dikkat edilmesi, mümkün oldukça evde kalınması konusunda uyarı ve tavsiyelerde bulunuldu.