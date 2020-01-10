Jandarma, yaşlı adamı sırtına alıp yolun karşısına geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma, yaşlı adamı sırtına alıp yolun karşısına geçirdi - Son Dakika

Jandarma, yaşlı adamı sırtına alıp yolun karşısına geçirdi

6 saat önce

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, yoğun trafikte yolun karşısına geçemeyen yaşlı adamı, jandarma askeri sırtına alıp, geçirdi.

Jandarma, yaşlı adamı sırtına alıp yolun karşısına geçirdi, System.String[]

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, yoğun trafikte yolun karşısına geçemeyen yaşlı adamı, jandarma askeri sırtına alıp, geçirdi. O anlar anbean Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına kaydedildi.

Olay, 11 Aralık'ta Akyazı Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşağa gelen yaşlı adam, yoğun trafik nedeniyle yolun karşısına geçemeyince beklemeye başladı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan ve evlerine gitmek üzere birlikten ayrılan 2 jandarma askeri de yaşlı adamı fark edince araçlarını durdurup, indi. Yaşlı adamın yanına gelen 2 askerden biri araçları durdururken, diğeri ise yürümekte zorluk çeken yaşlı adamı sırtına alıp, karşıya geçirdi. O anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına kaydedildi.


Jandarma, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:54 Kaynak: DHA
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