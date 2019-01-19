Son Dakika Haberleri: Jandarma, Yaşlı Hastayı 2 Kilometre Sedyede Taşıdı

Jandarma, Yaşlı Hastayı 2 Kilometre Sedyede Taşıdı

21 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinin Kabaktepe Mahallesi'nde rahatsızlanan 75 yaşındaki vatandaş, jandarma ekipleri tarafından karla kaplı yolda 2 kilometre sedyede taşındıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye götürüldü.

Jandarma, Yaşlı Hastayı 2 Kilometre Sedyede Taşıdı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinin Kabaktepe Mahallesi'nde rahatsızlanan 75 yaşındaki vatandaş, jandarma ekipleri tarafından karla kaplı yolda 2 kilometre sedyede taşındıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye götürüldü.

Ekinözü ilçesine bağlı kırsal mahallerden olan Kabaktepe'de 75 yaşındaki Ali Güneş isimli yaşlı adam, rahatsızlandı. Ailesinin ihbarı sonucunda Güneş'i sağlık kuruluşuna götürmek üzere harekete geçen 112 Acil Servis ekipleri, mahalle yolunun kar nedeniyle kapalı olması nedeniyle hastaya ulaşamadı. Durum, Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ve belediye yetkililerine iletildi. Belediye ekipleri, iş makineleri ile yolu açma çalışmalarına başlarken jandarma görevlileri, yaklaşık 50 cm kalınlığındaki kar tabakasıyla kaplı 2 kilometrelik yolu, zaman kaybını önlemek için yaya olarak aştı. Yaşlı adam, jandarma ekipleri tarafından sedyeye alınarak yine yaya olarak kendisini hastaneye götürecek ambulansa kadar taşındı. Yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından sağlık görevlilerine teslim edilen yaşlı adam, ilk müdahalesi ambulansta yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisine burada devam edilen Güneş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aile fertleri, yaşlı adamın hastaneye yetişmesi için seferber olan jandarma, 112 Acil Servis ve belediye ekiplerine teşekkür ettiler. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:27 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Ekinözü, Jandarma, Güncel
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