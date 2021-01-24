Jandarma, yaşlı kadının doğum gününü kutladı - Son Dakika

Jandarma, yaşlı kadının doğum gününü kutladı

Jandarma, yaşlı kadının doğum gününü kutladı
Son Güncelleme: 24.01.2021 22:37

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde jandarma ekipleri, bugün 75 yaşına giren Emine Ekici'yi paste ile ziyaret ederek sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde jandarma ekipleri, bugün 75 yaşına giren Emine Ekici'yi paste ile ziyaret ederek sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz'ün daha önce verdiği talimat çerçevesinde jandarma ekipleri, belirli aralıklarla sorumluluk bölgelerindeki yaşlıları evlerinde ziyaret edip onlarla hem sohbet ediyor hem de varsa sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinliyor. İl genelinde yapılan ziyaretlerin bu hafta sonu da yapıldı. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ziyaret edilecekler listesinde yer alan Emine Ekici'nin bugün doğum günü olduğunu fark etti.Ekipler bunun üzerine önce bir pastaneden doğum günü pastası aldı, ardından da Karaelbistan Mahallesi'nde yaşayan Emine Ekici'nin kapısını çaldı. Elinde mumlar yanık vaziyette pasta olan askeri personeli görünce şaşıran Ekici, önce askerlere teşekkür etti. Ardından doğum günü pastası kesildi. Etici, süpriz kutlama karşısında çok duygulandığını belirterek askeri personelin bu davranışının kendisini oldukça duygulandırdığını söyledi.


Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Hisarcık, Elbistan, Jandarma, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma, yaşlı kadının doğum gününü kutladı - Son Dakika
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