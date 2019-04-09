Jandarma, Yaşlı Kadının Odunlarını Sırtlayıp, Evine Taşıdı
1 saat önce
ORDU'nun Aybastı ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, yaşlı kadının sırtındaki odunları alarak evine kadar taşıdı.
ORDU'nun Aybastı ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, yaşlı kadının sırtındaki odunları alarak evine kadar taşıdı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:18 Kaynak: DHA
Aybastı ilçesi Fatih Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, sırtında odun taşıyan yaşlı kadını fark etti. Bir jandarma, kadının sırtındaki odunları alıp, sırtladı. Jandarma, yanındaki arkadaşıyla birlikte odunları, kadının evine kadar taşıdı.
Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, yoğun ilgi gördü.
- Ordu
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