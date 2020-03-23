Jandarma yaşlıların hizmetinde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma yaşlıların hizmetinde - Son Dakika

Jandarma yaşlıların hizmetinde

15 dakika önce

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 65 yaş ve üstü vatandaşların yasaklara uymasını sağlamak için sıkı denetimlerini ve yardımlarını sürdürüyor.

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Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 65 yaş ve üstü vatandaşların yasaklara uymasını sağlamak için sıkı denetimlerini ve yardımlarını sürdürüyor.


Jandarma ekipleri evlerinden çıkmamaları için 65 yaş ve üstü vatandaşları uyarmaya devam ederken temel ihtiyaçlarını karşılayarak yaşlı vatandaşların evde kalması için destek veriyor.


Kozan ilçesine bağlı 85 kırsal alanda denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri sokağa çıkan yaşlıları evlerine bırak ihtiyaç duydukları malzemeleri kendilerine teslim ediyor. 65 yaş üstünde kırsalda yaşayan vatandaşlar jandarma ekiplerine teşekkür ederken sokağa çıkan yaşlılar evde sıkıldıkları için hava almak için dışarı çıktıklarını ifade etti. - ADANA

Jandarma, Kozan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:42 Kaynak: İHA

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