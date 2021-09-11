Jandarma yayladan dönecek vatandaşları hırsızlara karşı uyardı - Son Dakika

Jandarma yayladan dönecek vatandaşları hırsızlara karşı uyardı

Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yaylalarda bulunan vatandaşlara bölgeyi terk etmeden önce yapmaları gereken konuları hatırlatmak amacıyla çalışmalar yapıldı.

Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yaylalarda bulunan vatandaşlara bölgeyi terk etmeden önce yapmaları gereken konuları hatırlatmak amacıyla çalışmalar yapıldı. Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Karagöl, Göllü, Altınyaka ve Söğüt Cuması yaylalarında bölgeyi terk etmeye hazırlanan vatandaşlarla bir araya geldi. Jandarma ekipleri, vatandaşlara yayladan ayrılmadan önce evlerinin kapı ve pencerelerini iyice kapatmalarını, kıymetli eşyalarını ve gıda maddelerini yayla evlerinde bırakmamaları konusunda uyardılar. Ekipler, vatandaşların yayladan ayrılmadan önce almaları gereken tedbirleri içeren afişleri de vatandaşların görebilecekleri yerlere astı. - ANTALYA

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