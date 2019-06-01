Son Dakika Haberleri: Jandarma, yeni Atak helikopterinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı
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Jandarma, yeni Atak helikopterinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı

1 saat önce

Jandarma Genel Komutanlığının envanterine yeni katılan J-1526 KANUNİ kuyruk numaralı Atak helikopteri için hazırlanan video klip, komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Jandarma, yeni Atak helikopterinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı, System.String[]
Jandarma Genel Komutanlığının envanterine yeni katılan J-1526 KANUNİ kuyruk numaralı Atak helikopteri için hazırlanan video klip, komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Jandarma Genel Komutanlığının twitter hesabından, "Envanterimize yeni katılarak gücümüze güç katan, J-1526 KANUNİ kuyruk numaralı Atak helikopterimiz ile karanlığın üstüne güneş gibi doğmaya hazırız." başlığıyla yayınlanan klipte, Atak helikopterinin havadaki görüntülerine yer verildi.
Paylaşılan klip, çok sayıda beğeni aldı ve takipçiler tarafından paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:04 Kaynak: AA
Jandarma, Güncel
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