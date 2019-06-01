Jandarma, yeni Atak helikopterinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı
1 saat önce
Jandarma Genel Komutanlığının envanterine yeni katılan J-1526 KANUNİ kuyruk numaralı Atak helikopteri için hazırlanan video klip, komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Jandarma
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:04 Kaynak: AA
Genel Komutanlığının envanterine yeni katılan J-1526 KANUNİ kuyruk numaralı Atak helikopteri için hazırlanan video klip, komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Jandarma Genel Komutanlığının twitter hesabından, "Envanterimize yeni katılarak gücümüze güç katan, J-1526 KANUNİ kuyruk numaralı Atak helikopterimiz ile karanlığın üstüne güneş gibi doğmaya hazırız." başlığıyla yayınlanan klipte, Atak helikopterinin havadaki görüntülerine yer verildi.
Paylaşılan klip, çok sayıda beğeni aldı ve takipçiler tarafından paylaşıldı.
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