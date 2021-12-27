Jandarma Yılbaşı Öncesi Kural İhlallerini Şahin Gözü ile Tespit Ediyor - Son Dakika
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Jandarma Yılbaşı Öncesi Kural İhlallerini Şahin Gözü ile Tespit Ediyor

27.12.2021 00:19

Antalya'da havadan ve karadan denetimlerini sürdüren Jandarma ekiplerinin trafik kontrolleri, AA ekibince Sikorsky tipi helikopterden görüntülendi.

Antalya'da havadan ve karadan denetimlerini sürdüren Jandarma ekiplerinin trafik kontrolleri, AA ekibince Sikorsky tipi helikopterden görüntülendi.

Antalya'da, yılbaşı öncesi havadan ve karadan trafik denetimlerini artıran Jandarma ekipleri, kurallara uymayanlara göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan yürütülen denetimlerde, trafik düzeni ve güvenliğine ilişkin kontroller yapılıyor. Antalya'da, sorumluluğundaki kara yollarının farklı bölgelerinde kontrol noktaları oluşturan ve sahillerde de denetim yapan ekiplere, Aydın Filo Komutanlığından gelen helikopter de havadan eşlik ediyor. Anadolu Ajansı (AA) ekibinin de "şahin gözü" olarak adlandırılan özel maksatlı Sikorsky tipi helikopterden görüntülediği denetimlerde havalanan trafik timleri, özellikle yılbaşında trafik yoğunluğunun artması beklenen Antalya- Alanya kara yolu, Manavgat Side Turizm Bölgesi ile Antalya- Konya kara yolunda denetimler yaptı. Uçuşta özellikle yoğunluk oluşan bölgeler tespit edildi. Yüksek teknolojili termal kameralarla trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücüler, kontrol noktalarındaki ekiplere bildirildi. Bu noktalarda durdurulan sürücülere gerekli cezalar uygulandı. Kontrollerde daha çok uygunsuz şerit kullanımı, hatalı sollama, emniyet kemeri veya kask takmama, hız, direksiyon başında cep telefonu kullanımı, alkol denetimi gerçekleştirildi.

260 Sürücüye Ceza

Kural ihlali yapanların belirlendiği denetimlerde 2 saatte havadan 35 sürücüye toplam 12 bin 500 lira, uygulama noktalarındaki ekiplerce de 225 sürücüye toplam 145 bin lira ceza uygulandı. Kontrollerde 25 araç trafikten men edildi, aranan 5 kişi yakalandı. Söz konusu kişiler hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı. Jandarma yetkilileri, trafik kazalarında şoför kusurlarını en aza indirmek ve sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunu en üst düzeye çıkarmak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Jandarma Yılbaşı Öncesi Kural İhlallerini Şahin Gözü ile Tespit Ediyor - Son Dakika


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