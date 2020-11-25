Jandarma yol uygulamasında kadına yönelik şiddete dikkat çekti - Son Dakika

Jandarma yol uygulamasında kadına yönelik şiddete dikkat çekti

25.11.2020 11:48
Jandarma yol uygulamasında kadına yönelik şiddete dikkat çekti, System.String[]

BURSA'da jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için yol uygulamasında kadın sürücü ve yolcuları bilgilendirerek, KADES broşürü dağıttı.

BURSA'da jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için yol uygulamasında kadın sürücü ve yolcuları bilgilendirerek, KADES broşürü dağıttı.

25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Engürücük Yol Kontrol Noktası'nda kadın sürücü ve yolculara KADES uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Şiddete karşı farkındalık oluşturma amacıyla 'Sessiz Kalma! Şiddete Maske Olma' temalı bez torbalar içerisinde KADES uygulamasına ilişkin bilgiler içeren broşür, bilgilendirme formu, acil çağrı merkezleri baskılı cetvel, turuncu maske ve turuncu kalem dağıtıldı. Jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi adına çalışmaların durmaksızın devam edeceğini belirtti.


Jandarma yol uygulamasında kadına yönelik şiddete dikkat çekti
Jandarma yol uygulamasında kadına yönelik şiddete dikkat çekti
Jandarma yol uygulamasında kadına yönelik şiddete dikkat çekti
Jandarma yol uygulamasında kadına yönelik şiddete dikkat çekti
Jandarma yol uygulamasında kadına yönelik şiddete dikkat çekti
Jandarma yol uygulamasında kadına yönelik şiddete dikkat çekti
Jandarma yol uygulamasında kadına yönelik şiddete dikkat çekti
Jandarma yol uygulamasında kadına yönelik şiddete dikkat çekti

Jandarma, Kasım, Bursa, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Jandarma yol uygulamasında kadına yönelik şiddete dikkat çekti - Son Dakika


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