Jandarma yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adamı sırtında taşıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adamı sırtında taşıdı - Son Dakika

Jandarma yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adamı sırtında taşıdı

7 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir jandarma görevlisinin, yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı adamı sırtında taşıması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Jandarma yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adamı sırtında taşıdı, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir jandarma görevlisinin, yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı adamı sırtında taşıması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Akyazı Adliyesinin bulunduğu kavşağa gelen yaşlı adam, yoğun trafik nedeniyle yolun karşısına geçmekte zorlanınca beklemeye başladı.

Bu sırada evlerine gitmek üzere yoldan geçen İlçe Jandarma Komutanlığında görevli iki personel, araçlarını durdurarak yaşlı adamın yardımına gitti.

Bir jandarma personeli trafiği kontrol ederken, diğeri de yürümekte zorluk çeken adamı sırtına alarak yolun karşısına geçirdi.

Bu anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Jandarma, Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:22 Kaynak: AA
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