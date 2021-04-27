Jandarma yorulan çiftçinin yerine kekik dikimi yaptı - Son Dakika

Jandarma yorulan çiftçinin yerine kekik dikimi yaptı
27.04.2021 14:11
Denizli'nin Buldan ilçesinde devriye atan jandarma ekipleri, kekik dikimi yapan çiftçiye yardım ederek makinenin üstüne çıkıp dikim yaptı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde devriye atan jandarma ekipleri, kekik dikimi yapan çiftçiye yardım ederek makinenin üstüne çıkıp dikim yaptı.
Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevini yaparken Kırandamı Mahallesinde kekik dikimi yapan çiftçilerin yanına gitti. Kekik ekimi yaparken yorulan çiftçiyle bir süre sohbet eden jandarma görevlileri, daha sonra makinenin başına geçerek kekik üreticilerine yardım etti. Jandarma ekipleri, üreticilerin kullandığı makine ve ekipmanlarla beraber bir süre çalışanlarla birlikte dikim yaptı. Ardından ekipler yardım ettikten sonra devriye görevlerine devam etti. - DENİZLİ
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