Jandarma yüzlerce uyuşturucu madde yakaladı - Son Dakika

Denizli'de jandarma ekipleri bir süredir takibe aldıkları araca yönelik düzenledikleri operasyonda 4 şahıs ile birlikte yüzlerce uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca yakaladı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir süredir takibe aldığı şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Pamukkale ilçesinde durdurulan araç içerisindeki 4 şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda ise 839 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 17 mermi ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - DENİZLİ