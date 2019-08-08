Jandarma zehir tacirlerine geçit yok
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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 523 kök Hint keneviri, 5 gram esrar maddesi ile geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:55 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Düzce
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 523 kök Hint keneviri, 5 gram esrar maddesi ile geçirildi. Olayda 1 kişi göz altını alındı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı faaliyet sonucunda Merkez Kurtsuyu köyünde ikamet eden S. E. isimli şahsın evine ve arazisine baskın yapıldı. Yapılan baskında şahsın evinde 5 gram esrar maddesi ile arazide yapılan aramada ise 523 kök kenevir bitkisi yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan S. E. tahkikatın ardından adli makamlara sevk edilecek. - DÜZCE
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