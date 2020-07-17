Jandarma zehirlenen köpeğe sahip çıktı - Son Dakika

Jandarma zehirlenen köpeğe sahip çıktı

KÜTAHYA'nın Emet ilçesine bağlı Örencik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri devriye gezdikleri sırada yol kenarında zehirlendiği düşünülen bir sokak köpeği buldu. Götürdükleri veterinerde tedavi ettirdikleri köpeğe 'Garip' ismini veren jandarma ekipleri karakol bahçesinde kulübe yaparak bakmaya başladı.

Emet ilçesinde bağlı Örencik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye gezdikleri sırada yol kenarında yerde hareketsiz yatan bir sokak köpeği olduğunu gördü. Zehirlenmiş olabileceğini düşünen Jandarma ekipleri köpeği ekip aracına alarak Çavdarhisar ilçesindeki veterinere götürdü. Burada tedavi altına alınan ve aşılarını yapılan sokak köpeğine ekipler 'garip' adını vererek sahiplendi. Örencik Jandarma Karakol Komutanlığı'na getirilen köpek için bahçede kulübe yapılırken, bütün ihtiyaçları da jandarma personeli tarafından karşılanmaya başladı. Sokak hayvanlarına sahip çıkan Jandarma ekipleri daha öncede karakolun yanında bulunan metruk binada dünyaya gelen 3 yavru köpeği de karakol bahçesine alarak onlara da sahip çıktı.

Çavdarhisar ilçesinde sokak köpeğini tedavi eden veteriner hekim Raşit Yüksel, sokak hayvanlarının sıklıkla zehirlendiklerini söyledi. Jandarma ekibinin sokak köpeğine sahip çıkmasının takdir edilecek bir davranış olduğunu ifade eden Yüksel, "Jandarma ekiplerimiz bu yavru köpeği yolda bulup zehirlenme şüphesi ile getirdiler. Bizde gerekli muayene ve tetkikleri yaptıktan sonra tedavi ettik. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşacaktır. Jandarma ekiplerimize bu duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ve tebrik ediyorum" dedi.