Jandarma, Zonguldak'ta siber suçlara göz açtırmıyor - Son Dakika

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2021 yılı içerisinde tespit edilen 485 internet sitesini BTK'ya bildirdi. Söz konusu sitelere erişim engellemesi kararı getirildi. Öte yandan siber suç olaylarına karışan 72 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2021 yılı içerisinde tespit edilen 485 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirildi. 2021 yılı içerisinde, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 430 yasa dışı bahis sitesi, 29 müstehcen içeriğe sahip site, 14 uyuşturucu madde kullanımını özendiren site, 12 zararlı yazılım içeren dolandırıcılık amaçlı internet sitesi olmak üzere toplam 485 internet sitesi tespit edildi. Tespit edilen siteler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirildi. Söz konusu siteler hakkında erişim engellemesi kararı verildi. Siteler erişime kapatıldı.

Öte yandan siber suç olaylarına karıştığı tespit edilen 72 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. 44 faili meçhul siber suç olayı ise aydınlatıldı. - ZONGULDAK