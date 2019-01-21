Jandarma Zor Şartlarda Teröristlerin İnlerine Giriyor
1 saat önce
Jandarma Genel Komutanlığı, zorlu kış şartlarında jandarma ekiplerinin yaptığı terörle mücadele ilgili görüntü paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığı, zorlu kış şartlarında jandarma ekiplerinin yaptığı terörle mücadele ilgili görüntü paylaştı.
Jandarma Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, jandarma ekiplerinin zorlu kış şartlarında yaptığı arama-tarama çalışmalarından görüntü yer alırken Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Silopi Cudi Dağı kırsalında yapılan operasyonda; 6 mağara/sığınak tespit edilerek 2 EYP düzeneği, 30 kg amonyum nitrat, 2 ruhsatsız av tüfeği, EYP yapımında kullanılan malzeme ile yaşam malzemeleri ele geçirildiği kaydedildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:49 Kaynak: İHA
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