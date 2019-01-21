Son Dakika Haberleri: Jandarma Zor Şartlarda Teröristlerin İnlerine Giriyor

Jandarma Zor Şartlarda Teröristlerin İnlerine Giriyor

1 saat önce

Jandarma Genel Komutanlığı, zorlu kış şartlarında jandarma ekiplerinin yaptığı terörle mücadele ilgili görüntü paylaştı.

Jandarma Zor Şartlarda Teröristlerin İnlerine Giriyor, System.String[]
Jandarma Genel Komutanlığı, zorlu kış şartlarında jandarma ekiplerinin yaptığı terörle mücadele ilgili görüntü paylaştı.

Jandarma Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, jandarma ekiplerinin zorlu kış şartlarında yaptığı arama-tarama çalışmalarından görüntü yer alırken Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Silopi Cudi Dağı kırsalında yapılan operasyonda; 6 mağara/sığınak tespit edilerek 2 EYP düzeneği, 30 kg amonyum nitrat, 2 ruhsatsız av tüfeği, EYP yapımında kullanılan malzeme ile yaşam malzemeleri ele geçirildiği kaydedildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:49 Kaynak: İHA

Şırnak, Jandarma, 3. Sayfa
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