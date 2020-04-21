Jandarma zorlu coğrafyada eli kanlı terör örgütüne göz açtırmıyor - Son Dakika

ŞENER TOKTAŞ/İBRAHİM YALDIZ - Son zamanlarda sınır dışında gerçekleştirilen harekatlarla büyük kahramanlıklara imza atan, Türkiye'nin sınırlarını teröristlerden arındıran güvenlik güçleri, yurt içinde de terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor.

Zorlu coğrafi koşullara rağmen gece gündüz demeden teröristlerin barınma alanlarını tek tek imha eden güvenlik güçleri, ele geçirdiği silah, mühimmat ve yaşam malzemeleriyle de örgütün lojistik anlamda da tükenmesini sağlıyor.

Muş ve Bitlis'te hava destekli operasyonlarla dağları teröristlerden temizleyen güvenlik güçleri, kent merkezlerinde de vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için mücadelesini sürdürüyor.

Muş'ta PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerine ağır darbe

Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler, ocak ayından bu yana terör örgütü PKK'nın turuncu ve gri kategorilerinde yer alan teröristleri etkisiz hale getirerek önemli başarılara imza attı.

Teröristlerin barınma alanlarını tek tek tespit eden, "girilemez", "ulaşılamaz" dedikleri inlerini imha eden jandarma ekipleri, başta Şenyayla bölgesi olmak üzere kent genelinde yürüttüğü kararlı operasyonlarla kentteki huzur ve güvenliğin sağlanmasına katkı sundu.

Kararlı mücadelesinden taviz vermeyen jandarma ekipleri, 9 Nisan'da bölücü terör örgütü PKK'nın sözde "Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu" olan ve İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde turuncu kategoride yer alan "Hayri Mava" kod adlı Mahmut Okay'ı yaralı yakaladı.

Sözde "Amed Eyaleti Şenyayla sorumlusu" olan ve "gri" kategoride aranan "Zinar Amed" kod adlı Erdal Tekay, Dorşin Alan sorumlusu "Civan Tolhindan" kod adlı Musa Kalkan'ın da aralarına bulunduğu 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Kentte jandarma ekiplerince terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda da 262 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri Bitlis'te de terör örgütüne göz açtırmadı

Bitlis'te de terör örgütünün korkulu rüyası olan jandarma ekipleri, özellikle Sehi Ormanları bölgesinde gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlere ağır darbeler vuruyor.

Kentin zorlu coğrafyasında çetin geçen kış mevsimine rağmen operasyonlarını kararlılıkla sürdüren jandarma birlikleri, ocak ayından bu yana düzenledikleri 42 operasyonda terör örgütüne nefes aldırmadı.

Ellerini tetikten bir an bile ayırmayarak bölgede tespit edilen mağara, sığınak ve barınaklarda patlayıcı düzenekleri ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve silahlar ele geçiren jandarma ekipleri, buldukları yüklü miktarda yiyecek, giyecek ve yaşam malzemesini de imha etti.

Operasyonlarda 3 teröristi etkisiz hale getiren güvenlik güçleri, 9 noktada PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan amonyum nitratla güçlendirilmiş 238 kilogram el yapımı patlayıcıyı ve 49 sığınağı imha etti.