Jandarmada görevli saldırı köpeği "Maşa" da TEKNOFEST'te - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarmada görevli saldırı köpeği "Maşa" da TEKNOFEST'te

01.09.2022 17:34
Jandarmada görevli saldırı köpeği "Maşa" da TEKNOFEST'te

Jandarmada görevli saldırı köpeği "Maşa" silahlı veya silahsız saldırganı etkisiz hale getirmek için ekiplere destek oluyor.

Jandarmada görevli saldırı köpeği "Maşa" silahlı veya silahsız saldırganı etkisiz hale getirmek için ekiplere destek oluyor.

Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'nda (JÖAK) görevli Maşa, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te katılımcıların ilgisini çekiyor.

Mağara, sığınak, bina, araç, özel operasyonlarında jandarma ekiplerine yardımcı olan Maşa, toplumsal olaylarda saldırı ve takip amaçlı kullanılıyor.

Keskin burnunun yanı sıra emirlere itaatiyle jandarmanın vazgeçilmezi olan Maşa, tüm görevlerinde uzman köpek operatörüne eşlik ediyor.

TEKNOFEST KARADENİZ'de İçişleri Bakanlığının standı önünde yapılan gösteride, senaryo gereği, bir silahlı saldırganı etkisiz hale getirmek için operasyon düzenlendi.

Köpek operatörünün, "Silahını bırak, teslim ol" uyarısını dikkate almayan kişi, saldırmaya başladığı esnada, Maşa, saldırganı kolundan ısırarak etkisiz hale getirdi.

Maşa, köpek operatörünün olay yerinde üst araması yaptığı sırada da sahibinin yanından ayrılmadı.

Üst araması yapıldığı esnada kaçmaya çalışan saldırgan, Maşa tarafından ısırılarak tekrar etkisiz hale getirildi.

İlgiyle izlenen gösteride köpek operatörü ile Maşa, alkış aldı.

YORUMLAR
500
Kız arkadaşının ağabeyi tarafından öldürülen Hüseyin, minibüste şiddet görmüş! İşte o görüntüler Kız arkadaşının ağabeyi tarafından öldürülen Hüseyin, minibüste şiddet görmüş! İşte o görüntüler Samsun'dan kısa kısa Samsun'dan kısa kısa
Kaynak: AA

Jandarma, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarmada görevli saldırı köpeği 'Maşa' da TEKNOFEST'te - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:15 Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in gol kralı olan Umut Bozok Trabzonspor'a transfer oldu
17:14 Bülent Arınç suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası AK Parti'yi eleştirdi: Yasa dışı işlere karışan adalete teslim edilmeli
16:47 Ünlü şarkıcı Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi
16:41 Manchester City, Borussia Dortmund'un stoperi Manuel Akanji'yi kadrosuna kattı
16:42 Emre Belözoğlu ile futbol yorumcusu Cem Dizdar TRT Spor'un canlı yayında kapıştı
16:38 Acun Ilıcalı transferde hız kesmiyor! Hull City Traore'yi kadrosuna kattı
16:23 MHP lideri Bahçeli'den 'sosyal medya' vurgusu: Mutlak suretle denetim altına alınmalıdır
16:20 Kız arkadaşının ağabeyi tarafından öldürülen Hüseyin, minibüste şiddet görmüş! İşte o görüntüler
16:02 Icardi ile imza an meselesi! Galatasaray bombayı patlatıyor
15:56 CHP'li Engin Altay: 4 bin liraya çalışan öğretmenin sokakta "açım" demesine tahammül edemeyen bir iktidar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 17:34:45. #1.12#
SON DAKİKA: Jandarmada görevli saldırı köpeği "Maşa" da TEKNOFEST'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement