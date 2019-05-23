Son Dakika Haberleri: Jandarmada uçurtma şenliği düzenlendi

Jandarmada uçurtma şenliği düzenlendi

11 saat önce

Muş'ta İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı etkinlikleri kapsamında "Uçurtma Şenliği" düzenlendiGüzeltepe Kayak Merkezi'ndeki mesire alanında düzenlenen etkinlikte, çocuklara Jandarma Teşkilatının logosunun bulunduğu uçurtmalar dağıtıldı.

Muş'ta İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı etkinlikleri kapsamında "Uçurtma Şenliği" düzenlendi
Güzeltepe Kayak Merkezi'ndeki mesire alanında düzenlenen etkinlikte, çocuklara Jandarma Teşkilatının logosunun bulunduğu uçurtmalar dağıtıldı. Ailelerin de katıldığı şenlikte çocuklar Jandarma personeli ile uçurtma uçurdu.
Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) İlk ve Ortaokulunda görevli ana sınıfı öğretmeni Elif Bilgin, yaptığı açıklamada, etkinlikte öğrencilerle çok eğlendiklerini belirterek "Çocuklarımız özellikle komutan abla ve ağabeyleriyle yaptıkları uçurtmalarla eğlendiler ve moral buldular. Onlarla böyle iç içe olmak bize mutlu etti." dedi.
Aynı okulda görevli öğretmen Songül Demir de çocukların çok güzel zaman geçirdiği etkinliğin motivasyon açısından faydalı olduğunu ifade etti.
Şenliğe İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, eşi Nalan Baykal, subaylar ve eşleri katıldı.
Jandarmada uçurtma şenliği düzenlendi
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:55 Kaynak: AA
Kayak Merkezi, Muş, Jandarma, Uçurtma Şenliği, Güncel
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