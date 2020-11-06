Jandarmadaki FETÖ imamlarından 18'i öğretmen, biri profesör 2 doktor çıktı - Son Dakika

Jandarmadaki FETÖ imamlarından 18'i öğretmen, biri profesör 2 doktor çıktı

06.11.2020 13:05
Jandarmadaki FETÖ imamlarından 18'i öğretmen, biri profesör 2 doktor çıktı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki mahrem imam yapılanması çökertildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki mahrem imam yapılanması çökertildi. MİT ile Terörle Mücadele ve SİBER Daire Başkanlıklarının ortak çalışmasıyla deşifre edilen mahrem imamlar arasında, hepsi aktif görevde ve kamuda çalışan 18 öğretmen, biri profesör, biri doçent 2 doktor olduğu öğrenildi.

FETÖ ankesörlü telefonlar, kuryeler, farklı şehirlerde halka açık alanlarda buluşmak gibi yollarla kripto örgüt üyeleriyle bağlantısını devam ettirmeyi amaçlıyor. Ancak güvenlik güçleri örgütün yeni yöntemlerini deşifre ederek, "mahrem imamlar" adı verilen bu yapılanmayı ortaya çıkartıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, MİT, Emniyet Terörle Mücadele ve SİBER Daire Başkanlığı'nın ortak çalışmasıyla örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki mahrem hizmetler yapılanması çökertildi. Kimlikleri deşifre edilen örgüt üyelerinin 18'inin aktif öğretmenlik yaptığı, 2 kişinin ise doktor olduğu ortaya çıkartıldı. Doktorlardan birinin profesör diğerinin doçent olarak kamu hastanelerinde görev yaptığı belirlendi.

MAHREM İMAMLAR DEVLETTE

DHA'ya bilgi veren güvenlik uzmanları, örgütün Türkiye'de devlet ve sosyal hayat içindeki gücünü önemli ölçüde kaybettiğini ancak, sayıları az da olsa kamudaki kripto yapılanmasını korumak için yoğun çaba içinde olduğunu belirtti.  FETÖ içinde en önemli görevler arasında kabul edilen mahrem hizmetlerdeki örgüt üyelerin çoğunluğunun ihraç edilmiş ya da açığa alınmış eski kamu çalışanları olduğunu bildiren güvenlik uzmanları, ancak devlet kurumlarında iyi gizlenmiş kriptolara da ulaşılabildiğini belirtti.

89 MAHREM İMAM

Ankara Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun mahrem imamlar soruşturması kapsamında FETÖ'nün 89 mahrem imamı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şüphelilerden 18'i öğretmen, bir profesör bir doçent 2'si doktor toplam 29'unun çeşitli kamu kurum kuruluşlarında aktif kamu görevlisi olduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara ve 37 şehirde eş zamanlı olarak gözaltına alınmaları kararı verildi.


Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara, Mahrem, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Jandarmadaki FETÖ imamlarından 18'i öğretmen, biri profesör 2 doktor çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sinop Valisi artan korona vakaları sonrasında vatandaşları uyardı: Kurban olurum tedbirli olalım Balıkçıların ağına takılan insan boyunda balık görenleri şaşırtıyor Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Ünlü YouTuber Merve Özkaynak, gardırobundaki ürünleri satıp yardım kuruluşlarına bağışlayacak İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu
Hayatını kaybeden Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk'tan yürek yakan açıklama: Sabaha karşı ölü bulduk Hayatını kaybeden Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk'tan yürek yakan açıklama: Sabaha karşı ölü bulduk         
13:26
Son Dakika: F.Bahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, şike davasından beraat etti Son Dakika: F.Bahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, şike davasından beraat etti         
12:39
Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti         
12:16
2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var 2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var         
11:48
Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı         
11:08
Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 531 liradan işlem görüyor Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 531 liradan işlem görüyor         
11:04
Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi         
10:58
Performansıyla tarihe geçen Yusuf Yazıcı, Fransa'da gazete manşetlerini süsledi Performansıyla tarihe geçen Yusuf Yazıcı, Fransa'da gazete manşetlerini süsledi         
10:54
Eşine ve çocuklarına işkence çektiren bağımlı babadan korkunç itiraf: Evde muska bulunca kemer ve sopayla dövdüm Eşine ve çocuklarına işkence çektiren bağımlı babadan korkunç itiraf: Evde muska bulunca kemer ve sopayla dövdüm         
10:50
ABD'den Konya'ya gelerek eski karısının eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ABD'den Konya'ya gelerek eski karısının eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet         
10:37
Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor         
09:46
TRT, TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi         
09:33
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
08:26
Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı         
08:10
Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor         
22:25
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 13:45:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarmadaki FETÖ imamlarından 18'i öğretmen, biri profesör 2 doktor çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei