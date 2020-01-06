Jandarmadaki FETÖ operasyonunda 5 gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadaki FETÖ operasyonunda 5 gözaltı kararı - Son Dakika

Jandarmadaki FETÖ operasyonunda 5 gözaltı kararı

7 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Jandarmadaki FETÖ operasyonunda 5 gözaltı kararı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında alınan şüpheli beyanları, yaptırılan fotoğraftan teşhis işlemleri ve araştırmalar neticesinde FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen, 1'i aktif görevde jandarma üsteğmen olmak üzere toplam 5 kişi hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verilmiştir" denildi. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:39 Kaynak: İHA
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