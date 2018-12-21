Jandarmadaki Fetö Yapılanması Operasyonunda 9 Tutuklama
3 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı.
Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Jandarma
Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 20'si astsubay, 9'u mahrem imam olmak üzere 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen emniyet güçleri, 24 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Ankara Adliyesine getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden 8'i, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek örgüte yönelik bilgiler verdi. Savcı, etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen 8 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, diğer 16 şüphelinin ise tutuklanması talebiyle şüphelileri nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANKARA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:02 Kaynak: İHA
CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş Alacağı Oy Oranını Açıkladı: Yüzde 52
AK Parti ve MHP Ankara İle Adana'da Ortak Miting Yapabilir
Ulaştırma Bakanı Turhan'ın Gereksiz Dediği Sinyalisazyon Sistemi, Faciayı Önledi
FETÖ'nün Hücre Evlerinden "F" Serisi Dolar Çıktı