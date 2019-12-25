Jandarmadaki FETÖ yapılanmasına operasyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmadaki FETÖ yapılanmasına operasyon - Son Dakika

Jandarmadaki FETÖ yapılanmasına operasyon

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 35'i muvazzaf 36 asker hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 11'i gözaltına alındı.

Jandarmadaki FETÖ yapılanmasına operasyon, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 35'i muvazzaf 36 asker hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 11'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığındaki bazı şüpheliler hakkında, FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespiti üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında 35'i muvazzaf 36 asker hakkında gözaltı kararı verildiği, Ankara merkezli 22 ilde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonla şüphelilerden 11'inin yakalandığı bildirildi.

Açıklamada diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği duyuruldu.

Jandarma, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

UÇAKTA OLAY ÇIKARAN KADININ 10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün'e iki ayrı tazminat davası Mansur Yavaş: Melih Gökçek döneminde FETÖ'ye emsal artışı ile para aktarıldığını tespit ettik Restorandaki tartışmanın ardından silahlı kavga çıktı: 2 ölü, 2 yaralı

Son Dakika Haberleri
17:10 Turizmciden 'yılbaşı süsü yetersiz' eleştirisi - Son Dakika
17:10 Kadına şiddete 'şarkılı' tepki - Son Dakika
17:10 Erdoğan: "Libya'da istikrarın sağlanması yönündeki çabalara, Tunus'un çok değerli ve yapıcı... - Son Dakika
17:06 Yılbaşında çocuklara kitap ve oyuncak dağıtacaklar - Son Dakika
17:04 Huzur'da "âşıklar bayramı" - Son Dakika
16:51 Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Son Dakika
16:22 İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 17:13:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarmadaki FETÖ yapılanmasına operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]