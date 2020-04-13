Son Dakika › Güncel › Jandarmadan 12 yaşındaki Aslı'ya doğum günü sürprizi - Son Dakika
Jandarmadan 12 yaşındaki Aslı'ya doğum günü sürprizi
7 saat önce
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde jandarma ekipleri, '20 yaş' yasağı nedeniyle sokağa çıkamayan Aslı Bozkurt'a (12) sürpriz yaparak, pastayla doğum gününü kutladı.
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde jandarma ekipleri, '20 yaş' yasağı nedeniyle sokağa çıkamayan Aslı Bozkurt'a (12) sürpriz yaparak, pastayla doğum gününü kutladı.Oyratlı köyünde oturan ve bugün doğum günü olan Aslı Bozkurt'un yakınları, Besni Jandarma Komutanlığı'nı arayarak, sürpriz yapmak istediklerini söyledi. Bunun üzerine, koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaşın altında olduğu için sokağa çıkamayan Bozkurt için doğum günü kutlaması organize edildi. Jandarma personeli, pasta alıp, köye giderek, Aslı Bozkurt'un doğum gününü kutladı. Çok mutlu olduğunu belirten küçük kız, jandarmaya teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 05:22 Kaynak: DHA
Son Dakika Turizmin gözde merkezlerinden Kaş'ta koronavirüs vakası görülmedi Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi 17 yaşındaki genç, annesiyle kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü Son Dakika: 90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı