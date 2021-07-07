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Jandarmadan 13 aranan şahsa operasyon - Son Dakika

Jandarmadan 13 aranan şahsa operasyon

07.07.2021 11:36
Jandarmadan 13 aranan şahsa operasyon, System.String[]

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 13 aranan şahsı yakalarken, Susurluk ilçesinde yasadışı kenevir bitkisi eken 1 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 13 aranan şahsı yakalarken, Susurluk ilçesinde yasadışı kenevir bitkisi eken 1 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak için Altıeylül, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Havran, Karesi, Kepsut, Manyas ve Susurluk ilçelerinde 5 Temmuz 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 13 şahsı gözaltına alırken, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca ve 15 adet fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, yasadışı kenevir ekimine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Susurluk İlçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen 1 şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 29 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen kenevirler imha edilerek, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

Jandarmadan 13 aranan şahsa operasyon
Jandarmadan 13 aranan şahsa operasyon
Jandarmadan 13 aranan şahsa operasyon

Balıkesir, Jandarma, Kenevir, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan 13 aranan şahsa operasyon - Son Dakika


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