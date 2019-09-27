Son Dakika Haberleri: Jandarmadan 17 kişiye 7 bin 432 lira para cezası
Son Dakika Güncel Haber

Jandarmadan 17 kişiye 7 bin 432 lira para cezası

1 saat önce

Çorum'da, jandarma tarafından 17 kişiye 7 bin 432 lira para cezası uygulandığı, 8 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

Jandarmadan 17 kişiye 7 bin 432 lira para cezası, System.String[]

Çorum'da, jandarma tarafından 17 kişiye 7 bin 432 lira para cezası uygulandığı, 8 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kara yollarında seyir halinde tütün ürünleri tüketen araç sürücüleri ve toplu taşıma araçlarındaki yolcular ile asayiş, trafik, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması maksadıyla "dumansız araç" uygulaması yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İl genelinde yapılan uygulama sonucunda 2 bin 358 şahıs, bin 423 araç sorgulaması yapılmış, 17 araca 7 bin 432 lira cezai işlem uygulanmış, 8 araç trafikten men edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Jandarma, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü yaşlı anne, yüzlerce asker arasından oğlunu aradı
Çorum kalesi, 'kalekondu'lara teslim Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem 31 Mart seçimleriyle ilgili başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 17:53:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan 17 kişiye 7 bin 432 lira para cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]