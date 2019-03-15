Jandarmadan 18 Mart Şehitleri İçin Duygulandıran Klip

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin "18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü" nedeniyle yayınladığı klip izleyenleri duygulandırdı.

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin "18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü" nedeniyle yayınladığı klip izleyenleri duygulandırdı.



Şanlı Türk milletinin 18 Mart 1915'de Haçlı ordularına karşı gösterdiği kahramanlık ve zaferle sonuçlanan Çanakkale muharebelerinde şehit olan Mehmetçik anısına Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin "18 Mart Şehitleri Anma Günü"ne özel hazırladığı klip izleyenleri duygulandırdı. Klipte şehit olan askerlerin isimleri okunurken, Jandarma Güvenlik Akademisi, Jandarma Subay Eğitim Merkezi ve Jandarma Astsubay Eğitim Merkezinin görüntüleri de yer aldı. - ANKARA

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