Jandarmadan 18 şahsa huzur operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarmadan 18 şahsa huzur operasyonu

02.04.2022 15:09
Jandarmadan 18 şahsa huzur operasyonu

Balıkesir'de jandarma asayiş ve Trafik Timleri il genelinde huzur operasyonları düzenledi.

Balıkesir'de jandarma asayiş ve Trafik Timleri il genelinde huzur operasyonları düzenledi. Asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs gözaltına alınırken, Trafik Timleri de bin 171 aracı kontrol ettiler.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen ve Karesi ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 51 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirilmiştir.

Balıkesir Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, il genelinde bulunan cadde ve sokaklarda şehiriçi yolcu taşıyan araç sürücülerini, trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, trafik kazası sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek maksadıyla, "Şehiriçi Yolcu Taşıyan Araçlar ve Sürücülere Yönelik Özel Trafik Denetim" yapıldı.

Yapılan denetimler sonucunda bin 171 araç kontrol edilmiş, 10 araca, 10 bin 339 TL idari para cezası uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi ve 1 sürücünün belgesi geçici olarak el konuldu. - BALIKESİR

Jandarmadan 18 şahsa huzur operasyonu
Jandarmadan 18 şahsa huzur operasyonu

YORUMLAR
500
Jandarma trafiği havadan drone ile denetledi Jandarma trafiği havadan drone ile denetledi Son dakika! Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu Son dakika! Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu

Balıkesir, Jandarma, Tragger, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan 18 şahsa huzur operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
15:07 Görüştüğü erkeğin kız arkadaşı hem dövmüş hem dayağı kayda almıştı! Mağdur genç kız: Can güvenliğim yok
15:03 Fenerbahçe-Amedspor maçında kavga çıktı: Tekme ve yumruklar havada uçuştu
14:51 Zenginler kulübünde bir Hint: Guatam Adani, Elon Musk ve Jeff Bezos ile aynı ligde
14:48 Galatasaray'da başkanlığa aday olan Dursun Özbek'in rüya ekibi hazır: Okan Buruk yuvaya dönüyor
14:25 Şaşkın Kanadalı: 2,5 metrelik balığı soyu tükenen dinozor zannetmiş
14:23 Ramazan geldi, Diyanet soru yağmuruna tutuldu: Dilaltı hapı, astım ilacı, burun spreyi orucu bozar mı?
14:20 Buket Aydın meğer doğru kişiyi bulamamış: Evlilik doğru kişiyle güzel!
13:52 Bakan Akar, Mariupol'deki sivil ve yaralıların denizden tahliye edilebileceğini söyledi: Gemi desteği verebiliriz
13:42 Seren Serengil yorumcu olduğu programda Ebru Gündeş şarkısı çalınınca küplere bindi!
13:39 Lazio, Fenerbahçeli Serdar Dursun'u istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 15:18:05. #1.11#
SON DAKİKA: Jandarmadan 18 şahsa huzur operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement