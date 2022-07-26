Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma doğrultusunda Kocaali ve Karasu ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 16 adet tabanca fişeği, 357 kenevir bitkisi, 1 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi. Konuyla ilgili H.T., A.A. ve U.D. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarmadan 2 ilçede uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

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