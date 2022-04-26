Jandarmadan 2022 yılında 747 operasyon - Son Dakika
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Jandarmadan 2022 yılında 747 operasyon

26.04.2022 10:50
Jandarmadan 2022 yılında 747 operasyon

Van'da jandarma ekiplerince 2022 yılı içerisinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 44 kişinin de tutuklandığı belirtildi.

Van'da jandarma ekiplerince 2022 yılı içerisinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 44 kişinin de tutuklandığı belirtildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Terörle mücadele harekatı bünyesinde 2022 yılında bugüne kadar toplam 747 operasyon icra edilmiş, bu operasyonlardan 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Mauser piyade tüfeği, 1 adet G3 piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 1 adet EYP, 231 adet fişek, 10 adet akü, 14 adet şarjör, 14 adet tüp, 168 metre kablo, 60 metre tel ve bir miktar EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirilmiştir. '6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım/Yataklık Etmek, PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından 2022 yılında bugüne kadar 148 şahıs hakkında adli işlem yapılmış olup 44'ü tutuklanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Jandarmadan 2022 yılında 747 operasyon
Jandarmadan 2022 yılında 747 operasyon
Jandarmadan 2022 yılında 747 operasyon
Jandarmadan 2022 yılında 747 operasyon
Jandarmadan 2022 yılında 747 operasyon
Jandarmadan 2022 yılında 747 operasyon

YORUMLAR
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Jandarma, Mühimmat, Silah, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan 2022 yılında 747 operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarmadan 2022 yılında 747 operasyon - Son Dakika
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