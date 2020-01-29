Jandarmadan 230 personelle güven uygulaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan 230 personelle güven uygulaması - Son Dakika

Jandarmadan 230 personelle güven uygulaması

6 saat önce

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde 230 personelin katıldığı güven uygulaması yaptı.

Jandarmadan 230 personelle güven uygulaması, System.String[]

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde 230 personelin katıldığı güven uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri uygulama esnasında çeşitli suçlardan aranan 18 kişiyi ele geçirdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması, kişi hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, uyuşturucu dahil her türlü kaçakçılığa engel olunması, genel sağlık ve genel ahlakın korunması, aranan şahısların/araçların yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla; 60 ekip ve 230 personelin katılımı ile uygulama yaptı. 10 sabit uygulama noktası ve 249 işyerinde yapılan uygulama neticesinde 5 bin 292 şahıs sorgulanmış, yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 18 şahıs yakalanmış ve 4 şahsa 374 TL idari para cezası uygulandı. Jandarmanın trafik uygulamasında da bin 449 araç kontrol edilmiş, 9 araca 11 bin 952 TL idari para cezası uygulanırken, 5 araç trafikten men edilerek, arama kaydı bulunan 1 araç yakalandı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:17 Kaynak: İHA
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