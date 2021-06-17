Jandarmadan 25 araç sürücüsüne 18 bin 400 TL ceza - Son Dakika

Jandarmadan 25 araç sürücüsüne 18 bin 400 TL ceza

Burdur'da jandarma ekipleri, 3 gün süren denetimde 25 araç sürücüsüne 18 bin 400 TL ceza yazdı.

Burdur'da jandarma ekipleri, 3 gün süren denetimde 25 araç sürücüsüne 18 bin 400 TL ceza yazdı. Burdur İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, 3 gün boyunca traktör, motosiklet sürücülerine ve ihbarlı cep telefonu kullanımına yönelik denetim gerçekleştirdi. 791 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği denetimde, seyir halinde cep telefonu kullanan 1 araç sürücüsü hakkında 314 TL, diğer ceza maddelerinden 6 araç sürücüsü hakkında 4 bin 268 TL, 4 traktör sürücüsü hakkında bin 256 TL ve 14 diğer araç sürücüsü hakkında 12 bin 562 TL trafik idari para cezası uyguladı. 25 araç sürücüsüne 18 bin 400 TL ceza yazılan denetimde 15 araç da trafikten men edildi. - BURDUR

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