Jandarmadan 396 internet sitesine erişim engellendi - Son Dakika
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Jandarmadan 396 internet sitesine erişim engellendi

06.06.2022 15:20
Jandarmadan 396 internet sitesine erişim engellendi

DENİZLİ(İHA) – Denizli'de İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2022 Mayıs ayında yaptığı çalışma sonucu, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele dahilinde 396 internet sitesine erişim engellendi.

DENİZLİ(İHA) – Denizli'de İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2022 Mayıs ayında yaptığı çalışma sonucu, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele dahilinde 396 internet sitesine erişim engellendi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 1 ile 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında internet üzerinden işlenen suçlara yönelik çalışma yapıldı. Uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasadışı bahis, müstehcen ve diger suç içerikli paylaşımları içeren internet siteleri, sosyal medya hesaplarının tespiti ve erişiminin engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, yurtdışı üzerinden yayın yapan 191 adet müstehcen, 150 adet yasadışı bahis, 39 adet uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, 12 adet diğer suçlar, 3 adet oltalama (phishing) ve 1 adet intihara yönlendirme içerikli paylaşımların olduğu internet sitesi tespit edildi.

Konu ile ilgili olarak 5651 sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" hakkında kanunun 8'inci maddesi gereğince toplam 396 adet internet sitesine erişimin engellenmesi sağlandı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan 396 internet sitesine erişim engellendi - Son Dakika

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