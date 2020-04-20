Jandarmadan 4 yaşındaki Ece'ye doğum günü sürprizi - Son Dakika

İstanbul'da çalışan ve Kütahya'da oturan 4 yaşındaki kızının doğum gününün kutlanmasını rica eden bir babanın isteğini jandarma ekipleri yerine getirdi.



Kütahya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığını telefonla arayan baba Eren Tulum, İstanbul'da mobilyacı olarak çalıştığını, yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle 4 yaşındaki kızını görmeye gelemediğini söyledi. Kızının doğum günü olduğunu anlatan Tulum, jandarma personelinden kızına doğum günü sürprizi yapılmasını istedi. Tulum'un bu isteğini yerine getiren jandarma personeli, bir pasta ile Kütahya merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki adrese giderek, Ece Tulum'un doğum gününü kutladı.



Jandarma personelini elinde pastayla gören Ece Tulum, büyük bir sevinç yaşadı. Ece, jandarma personelini asker selamıyla uğurladı. - KÜTAHYA